 

Серийный Hyundai Prophecy заменит электрокар Ioniq

22.04.2020, 22:02, Новости дня

Один из руководителей компании Hyundai объявил о скором выходе серийного исполнения модели Prophecy.

Данная модель будет выступить в качестве преемника для модели Ioniq. В компании анонсировали, что данный автомобиль получит платформу Electric-Global Modular Platform. Официальная презентация новинки состоится до конца текущего года. Кроме того, новые модели получат уникальную форму. Производитель указал, что новинки получат достаточно разнообразное исполнение кузова, который отличается от концепта.

За счет использования передовых технологий удастся максимально отличить данные автомобили от продукции остальных брендов, которые выпускают свои машины на мировом рынке. Вместе с тем автомобили смогут похвастаться и улучшенными техническими параметрами.



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