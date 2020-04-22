Трамп посадил дерево перед Белым домом в честь Дня Земли

22.04.2020, 22:01, Новости дня

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп приняли участие в церемонии высадки деревьев перед Белым домом по случаю Дня Земли, который в этом году отмечается в 50-й раз. Президентская чета посадила клен.

«Мы занимаемся тем, что я очень люблю, – посадкой деревьев, – сказал президент. – Я всегда любил это занятие. У нас прекрасные деревья. Мы с первой леди очень рады быть здесь, на южной лужайке Белого дома, отмечая 50-й ежегодный день Земли, Неделю национальных парков и предстоящий День посадки деревьев».

«В этот День Земли мы празднуем то, что Америка является мировым лидером в области экологических усилий, и это действительно так. Я это вижу, – отметил он. – Мы по-прежнему входим в число стран с самым чистым воздухом и самой чистой водой на Земле. Мы также чествуем наследие нашей страны в плане охраны природных ресурсов, в том числе в рамках инициативы по высадке 1 триллиона деревьев. За определенный период мы высадим 1 триллион деревьев».

День Земли, отмечаемый 22 апреля, призван привлечь внимание общественности к проблемам экологии и способствовать принятию соответствующих мер.

Тем временем Управление Госдепартамента по строительству загранучреждений по случаю Дня Земли объявило о появлении 50-го дипломатического объекта, сертифицированного по программе Лидерства в сфере энергетического и экологического дизайна (LEED).

Сертификат присвоен одному из зданий на территории посольства США в Аммане, Иордания. Ранее аналогичную сертификацию прошли другие американские дипломатические объекты по всему миру, в том числе Центр инноваций в Хельсинки, а также посольство США в Лондоне.

Управление по строительству загранучреждений также вносит вклад в экологичное строительство путем применения фотоэлектрических солнечных панелей: с 2005 года было установлено 38 таких панелей, совокупная энергетическая емкость которых составляет около 8 гигаватт. В 2019 году эти системы сгенерировали электричество в количестве, достаточном для 1 082 жилых домов. Системы не только окупили расходы на их установку, но, как ожидается, позволят сэкономить 35 миллионов долларов в течение 25 лет.