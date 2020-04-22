 

Наталья Бочкарева примерила на себя модные образы разных лет

22.04.2020, 21:53, Разное

Известная актриса Наталья Бочкарёва примерила на себя модные образы разных лет и записала коротенькое музыкальное видео. Таким образом она поинтересовалась у поклонников, какая музыкальная эпоха им нравится больше.
Во время самоизоляции актриса Наталья Бочкарёва, больше известная как Даша Букина из сериала «Счастливы вместе», не перестаёт радовать поклонников и с пользой для творчества проводит выходные. В этот раз звезда решила поинтересоваться, какая именно музыка радует её фанатов, и под треки какого времени они готовы петь и танцевать до беспамятства. Сделала это знаменитость в весьма необычной манере, так как под различное время переодевалась в соответствующие наряды. Бочкарёва примерила на себя стильные образы, начиная с 40-х вплоть до 90-х. Мода и музыка 2000 года, как отметила сама актриса, требует отдельного ролика.

Поклонники высоко оценили такой нестандартный подход Натальи Бочкарёвой. Многие похвалили за идею перевоплощения под стать времени и согласились, что для «нулевых» потребуется отдельная публикация. Мнения на счёт самого лучшего образа разделились, и на каждую эпоху нашлись любители.



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