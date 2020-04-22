Елизавета ІІ на протяжении десятилетий заказывает на день рождения один и тот же торт

22.04.2020, 21:53, Разное

Елизавета ІІ любит разнообразные сладкие блюда, но к именинному торту она очень избирательна, поэтому десерт не менялся на протяжении всей ее жизни. Королева заказывает его из года в год и лакомится неделю.

Британская королева Елизавета ІІ 21 апреля отпраздновала свое 94-летие. В нынешнем году она отменила все пышные торжества, которыми ежегодно сопровождался день ее рождения. Сейчас королева со своим супругом принцем Филиппом находятся в Виндзорском замке в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Из-за распространения COVID-19 жизнь Елизавета ІІ изменилась, но если верить их бывшему придворному шеф-повару Даррену МакГрэйди, в одном королева себе не изменяет. Каждый год за период своего правления она заказывает на собственные именины одно и то же лакомство – шоколадный торт с надписью «С днем рождения!». Свечи на него никогда не ставили и особых слов не писали. Королева брала кусочек и могла долго его смаковать. Лакомство не могли съесть за неделю, поэтому раздавали слугам.

Рецепт десерта был разработан больше 100 лет назад. С того времени торт выпекают на день рождения всех членов королевской семьи. И если сейчас представители династии отходят от традиций, то Елизавета ІІ их придерживается.