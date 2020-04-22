В Украине стоимость газа для населения в апреле снизится еще на 15% – “Нафтогаз”

22.04.2020, 21:35, Новости дня

В апреле цена природного газа для нужд населения и производителей тепла снизится на 15% по сравнению с мартом. Об этом 22 апреля проинформировала НАК “Нафтогаз України”.

“В апреле 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК “Нафтогаз України” поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), снизилась до 2,9 грн за 1 м³ (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку). Это на 15% меньше, чем в марте 2020 года”, – сказано в сообщении.

По сравнению с январем 2020 года апрельская цена снизилась на 38%, тогда она составляла 4,65 грн за 1 м³.

“Снижение цены на газ третий месяц подряд – позитивный сигнал для людей. Счета за газ в апреле должны снизиться и благодаря завершению отопительного сезона, и благодаря уменьшению отпускной цены “Нафтогазу”. В итоге, я надеюсь, уменьшится нагрузка на бюджеты украинских домохозяйств, которые испытывают последствия карантинных мер”, – отметил глава правления НАК Андрей Коболев.

В марте “Нафтогаз” снизил цену на газ для населения до 3,4 грн за кубометр, что на 14% меньше по сравнению с февралем.

В феврале цена на газ для населения составляла 3,95 грн за кубометр (без НДС, наценки газcбытов и расходов на транспортировку), сообщал “Нафтогаз”, в январе она была на 15% выше и составляла 4,65 грн за 1 м³.

24 декабря 2019 года тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что в декабре “Нафтогаз” снизил цену на газ для нужд населения до 5132 грн за 1 тыс. м³ (с НДС), тогда как в декабре 2018 года газ стоил 7482 грн. Таким образом, падение составило 31%.