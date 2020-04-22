 

Украина инициировала создание рабочей группы для восстановления контроля над границей на Донбассе – Офис президента

22.04.2020, 21:35, Новости дня

Украина во время видеоконференции трехсторонней контактной группы инициировала создание рабочей группы для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы на Донбассе. Об этом по итогам видеоконференции сообщил Офис президента Украины.

“Во исполнение договоренностей, достигнутых на декабрьском саммите лидеров “Нормандской четверки”, украинская сторона инициировала создание в рамках контактной группы рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России и посредников из ОБСЕ для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы”, – сказано в сообщении.

В ОП отметили, что возможность создания такой группы предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Сроки начала работы этой группы в сообщении Офиса президента не уточняются.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В результате российской агрессии Украина потеряла контроль над участком госграницы в Донецкой и Луганской областях. Восстановление контроля над этим участком Киев называет одним из главных условий для проведения выборов на временно оккупированных территориях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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