Контактная группа не смогла согласовать новые участки разведения сил на Донбассе

22.04.2020, 21:35, Новости дня

Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать новые участки разведения сил и средств на Донбассе. Это следует из сообщения Офиса президента Украины по результатам видеоконференции контактной группы 22 апреля.

“В рамках подгруппы по безопасности продолжилась работа по определению следующих участков разведения сил и средств. Украинская сторона настаивает, что такие участки должны отвечать запросам гуманитарного характера и создавать ячейки безопасности для местных жителей – граждан Украины”, – заявили в ОП.

При этом 16 апреля вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что на заседании 22 апреля ТКГ может согласовать новые участки. Он отмечал, что Украина предложила шесть возможных участков для разведения.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В течение 2019 года контактная группа согласовала разведение сил и средств на трех участках: в Петровском Донецкой области, Золотом и Станице Луганской Луганской области.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны, в частности, договорились согласовать разведение сил и средств в трех новых точках. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что это должны быть “гуманитарные участки”.