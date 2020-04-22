 

Магнус Карлсен возглавил таблицу собственного онлайн-турнира по шахматам

22.04.2020, 21:35, Новости дня

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен единолично возглавил таблицу кибертурнира Magnus Carlsen Invitational, который сам и организовал. В матче третьего тура он обыграл американца Фабиано Каруану.

Итоговый счет после четырех партий — 3:1 в пользу норвежского гроссмйстера. Еще один матч дня между представителем США Хикару Накамурой и иранцем Алирезой Фируджей завершился победой американца со счетом 3,5 — 0,5.

Таким образом, Карлсен вышел в единоличные лидеры турнира, набрав по итогам трех туров восемь очков. Его ближайшим преследователем является Накамура, имеющий в своем активе семь баллов. Тройку замыкает Каруана (пять очков).

Турнир продолжится в четверг двумя матчами: француз Максим Вашье-Лаграв сыграет с китайцем Дином Лижэнем, а россиянин Ян Непомнящий встретится с Анишем Гири из Нидерландов.



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