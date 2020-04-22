 

Больница Котласа получила капсулу для перевозки больных с коронавирусом

22.04.2020, 21:35, Новости дня

Био-бег — спецбокс для перевозки тяжелых больных с коронавирусом получила больница Котласа. Бокс представляет собой герметичную капсулу. Встроенные фильтры очищают воздух. Прозрачные окна по периметру капсулы позволяют вести наблюдение за пациентом.

Кроме того, передает ГТРК "Поморье", в бокс вмонтированы перчатки, с помощью которых врач сможет поворачивать больного, а также ставить ему капельницу. В стационаре капсулу можно использовать для проведения ряда обследований.

Главный врач Котласской ЦРБ Дмитрий Богданов отметил: "В городской больнице это первая подобная капсула. Она была куплена на средства, выделенные из бюджета региона".

За сутки в регионе выявлено два новых случая заболевания COVID-19. В посёлке Катунино госпитализировали двоих мужчин — 32 года и 45 лет. По информации оперативного штаба, подтвержденный диагноз COVID-19 у 120 северян. 18 из них уже выздоровели и выписаны из больниц.

Вместе с тем, сегодня в Архангельске приостановлены льготы на проезд в общественном транспорте для граждан от 70 лет и старше. Эта мера связана исключительно с самоизоляцией. Люди старшего возраста сейчас должны особенно строго соблюдать домашний режим.

Текст:

ГТРК "Поморье"



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