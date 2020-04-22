Лето наступит к середине мая: синоптики объяснили сюрпризы природы

22.04.2020, 21:35, Новости дня

Весна отстает от графика: температура в регионе на 5 градусов ниже климатической нормы. С утра 22 апреля в некоторых районах столицы шел снег. А к обеду поднялся штормовой ветер. Он валил деревья и обрывал линии электропередачи. Несколько населенных пунктов Подмосковья, включая Домодедово и Коломну, остались без света.

Апрель: Конец апреля даже практически. Натуральный снегопад с метелью. Для самоизоляции, конечно, не плохо.

Такого снегопада в конце апреля москвичи не ожидали. На российскую столицу обрушился настоящий шторм — снежные заряды, метель, ураганный ветер с порывами до 23 метров в секунду.

– Свалило коробку ветром, которая контейнеры огораживает. Завалило все на бок.

Сводки происшествий, вызванных непогодой, поступают со всех концов Москвы и области. Практически в центре — на улице 1905 года — порыв ветра едва не срезал металлическую арку с указателями. Конструкция накренилась и нависла над дорогой.

Для обеспечения безопасности сотрудники полиции перекрыли движение на время ремонтных работ. И на улице 1905 года образовалась пусть и небольшая, но все же непривычная для режима самоизоляции пробка.

Под натиском ветра не устояли и деревья.

– Упало дерево, повредило провода. Соответственно, образовалась пробка. Спасибо водителям, которые пропускают.

Во дворе дома на Таганке дерево рухнуло на припаркованные машины. Владельцы автомобилей говорят, что не раз обращались в управляющую компанию с просьбой его спилить.

– Два раза уже было. Там падало и там падало. И машины разбивало. Так что я – третий, — вздыхает о разбитой машине "счастливчик".

И это не один случай, когда пострадал личный транспорт. Хотя москвичей о непогоде предупреждали, просили не парковаться под деревьями и рекламными щитами.

"В период порывов ветра в Москве никто не пострадал. Вместе с тем 132 дерева в городе упали. 26 автомобилей были повреждены. Повреждены опоры рекламных щитов в трех местах", — рассказывает о итогах буйства стихии заммэра в правительстве Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

А в другом дворе лишь чудом обошлось без жертв. Ветер сорвал металлическую обшивку кровли, которая рухнула посреди двора. Снова пострадал автомобиль.

– С угла сорвало огромный лист. И так он кружился. И прилетел мне в машину, — рассказывает еще один пострадавший автовладелец.

Виной всему — столкновение над столицей двух воздушных масс — холодной и теплой.

"К востоку от Москвы — глубокий циклон. А к западу хорошо выраженный антициклон. И различие между этими двумя барическими образованиями приводит к тому, что усиливается ветер. Существует так называемая конвергенция, то есть сходимость воздушных потоков", — рассказывает о погодных явлениях научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Температура в Москве сейчас на 3-4 градуса ниже нормы. Сюрпризы погоды — сначала зима, которой не было. Теперь, такая же весна. Но лето, если верить метеорологам, все же будет. И наступит даже раньше календарного — к середине мая.