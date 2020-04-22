 

В китайском Харбине ужесточены меры безопасности из-за распространения коронавируса

22.04.2020, 21:30, Новости дня

В китайском Харбине ввели ограничительные меры после того, как из-за халатности врачей 87-летний носитель коронавируса заразил, по меньшей мере, 78 человек, сообщают китайские СМИ.

Так, власти города запретили въезд для всех транспортных средств без местных номеров. Кроме того, в город не могут попасть те, кто не проживает в нем, передает «Интерфакс».

Также в городе ужесточены карантинные меры: введено ограничение посещения жилых комплексов только теми, кто там проживает, а также отказ от любых публичных мероприятий, включая свадьбы и похороны. Местным жителям для перемещений теперь требуется QR-код на телефоне, который подтверждает, что они здоровы. Также жителям города запрещается выходить на улицу без медицинских масок.

Как сообщает «Российская газета», причиной таким мер стало то, что из-за халатности врачей 87-летний носитель коронавируса заразил в Харбине минимум 78 человек.

Так, пациент со 2 по 6 апреля лежал в больнице в Харбине с жалобами на высокую температуру. По непонятной причине теста на коронавирус пожилому пациенту не сделали. Кроме того, при переводе в другую больницу, мужчину транспортировали без защитных костюмов и положили в палату на восемь человек.

На момент, когда у мужчины подтвердился коронавирус, в общей сложности уже было выявлено минимум 78 инфицированных среди пациентов и персонала клиники, 23 из заболевших оказались бессимптомными.

После проверки привлекли к дисциплинарной ответственности 18 человек, включая заместителя мэра Харбина.

Всего в провинции Хэйлунцзян в настоящий момент насчитывается 431 случай пневмонии, вызванной коронавирусом – это самый большой показатель среди всех провинций Китая.

Напомним, в РФ за прошедшие сутки подтвердили 5236 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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