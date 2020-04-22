 

Ургант назвал «самую пострадавшую» от коронавируса категорию населения

22.04.2020, 21:30, Новости дня

Самой пострадавшей от ситуации с распространением коронавируса категорией населения являются матери, которым приходится ежедневно следить за дистанционным обучением детей, сообщил Иван Ургант в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Он заявил, что коронавирус ударил в первую очередь  не по пожилым людям, владельцам ресторанов или салонов красоты, передает РИА «Новости».

«Прежде всего, по матерям, которые круглые сутки дома с детьми и вынуждены контролировать их обучение. Сейчас они с теплотой вспоминаю те времена, когда их просили скинуться на шторы, ремонт в классе», – пошутил он.

Ургант отметил, что дети уже месяц находятся дома, из-за чего «обстановка накалена до предела», а у матерей начинают сдавать нервы.

В эфире включили несколько аудиосообщений от разгневанных родителей, жалующихся на проблемы дистанционного обучения.

Ургант также пошутил, что из-за пандемии детям больше не нужно учиться, потому что они могут стать курьерами.

«Читать и писать умеет, самокат есть, ну и пускай идет работать в доставку! Девять лет, а уже престижная профессия!» – сказал Ургант.

Ранее шоу «Вечерний Ургант» и «Музыкальная студия Александра Гудкова» представили клип «Самоизоляция» о том, что нужно оставаться дома во время пандемии коронавируса.



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