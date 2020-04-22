“Надо меняться”: Священник-вирусолог считает коронавирус “ниспосланной за грехи болезнью”

22.04.2020, 21:30, Разное

Российский священник и кандидат биологических наук Владимир Духович в интервью СМИ рассказал, как следует относиться верующим к нынешней вспышке коронавируса. Кроме того, он прокомментировал закрытие многих церквей на период пандемии, а также призвал людей измениться, чтобы болезнь закончилась, как кошмарный сон.

“В целом, угроза вируса достаточно велика – в некоторых странах Европы по-прежнему высокая смертность. Человечество столкнулось с неизвестным видом коронавируса, поэтому сложно предсказать дальнейшее развитие событий”, – отметил Отец Владимир. Что касается закрытия храмов, то подобная практика уже была во время эпидемии холеры или других недугов. Сейчас же в мире уникальный случай – закрываются многие христианские храмы во всем мире. Духович призвал россиян прислушиваться к рекомендациям медиков и самоизолироваться.

Помимо этого, не стоит забывать о постоянной гигиене. Отец Владимир предположил, что вспышка коронавируса началась из-за человеческих грехов, а сами люди и вовсе будто забыли о Боге. “Поэтому, следует чаще молиться, чтобы Господь простил нас, помиловал. Искренне – не словами, а сердцем”, – отметил он. В заключении священник-вирусолог сделал прогноз об окончании распространения коронавируса: это должно произойти уже к лету.