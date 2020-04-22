Мнение: Формально отнеслись

22.04.2020, 21:26, Разное

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к исполнению поручений президента Владимира Путина о мерах борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. По его словам, на сегодняшний день результаты вряд ли можно признать удовлетворительными.

Претензии, мягко говоря, выглядят удивительными. Особенно на фоне того, что сам президент Путин попросту сбежал от ответственности, проигнорировав действующее законодательство в области организации противоэпидемиологических мероприятий, а вместо его исполнения на коленке накидал какой-то крайне невразумительный перечень шагов по "самоизоляции", которая вообще отсутствует в действующих нормативных документах. Логично, что губернаторы восприняли происходящее правильно и принялись тоже изобретать свои способы имитации борьбы с неведомым врагом. В той же Москве уже сложно понять – кого именно уничтожает Собянин – вирус или москвичей. Для него это явления примерно одного порядка.

С другой стороны, претензии Мишустина в очередной раз демонстрируют то, что секретом давно не является – вертикаль не работает. Вообще. Какие-то управленческие судороги возможны только в режиме ручного управления, но раз первое лицо предпочло свалить в тихое место, то вручную вдруг оказалось некому руководить. Так что все вполне очевидно.