Мнение: Татары требуют запретить сериал «Зулейха…»

22.04.2020, 21:20, Разное

Откуда берутся идиоты, которые на полном серьезе требуют запретить сериал «Зулейха открывает глаза»? Можно подумать, что кто-то заставляет смотреть. Не нравится – не смотри. Зачем лишать возможности смотреть тех, кто хочет смотреть этот откровенно никчемный сериал, про который через пару-тройку лет никто и не вспомнит?

Но нет, они, как заправские мазохисты, смотрят и смотрят. И требуют запретить трансляцию.

Увы, среди татар тоже есть идиоты. Нашлись они и в таких вроде бы серьезных организациях, как Милли меджлис татарского народа, Шура аксакалов (Совет старейшин) и Всетатарский общественный центр. И эта троица подисала заявление, в котором вполне серьезно написала, что сериал «унижающий татарский народ фильм» снят по книге «русской писательницы» Гузели Яхиной «русским режиссером с русской актрисой в главной роли», поэтому «в фильме нет ничего татарского — ни в женщинах, ни в мужчинах. Татарского духа и языка тоже нет». И вывод: фильм – это провокация «к 100-летию Татарской республики» и поэтому показ надо запретить.

Недоумеваю, откуда этот запретительский зуд? Лучше бы себе запретили даже думать о запретах…

…Вынужден признать, что сам я смотрю сериал «Зулейха открывает глаза». Плююсь, но смотрю. Жалею напрасно потраченного времени, но смотрю… Хотя дома у меня и телевизора-то нет, но здесь, где я самоизолировался, телевизоры – в каждой кмнате… Смотрю, пытаясь понять, как из вполне приличного, вполне читабельного романа можно было умудриться отснять такую халтуру?

И ловлю себя на мысли, если Голливуд возьмется снять фильм по роману Гузели Яхиной, то вполне может получится фильм, который наберет кучу Оскаров… Меган Фокс, к примеру, за роль Зулейхи, Райан Гослинг за роль Игната, Мэрил Стрип – за роль свекрови Зулейхи, Рон Перлман – за роль мужа Зулейхи….