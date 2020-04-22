Главврач больницы в Коммунарке рассказал о динамике коронавируса в Москве

22.04.2020, 21:16, Новости дня

В Москве фиксируется нарастающая динамика по госпитализации пациентов с коронавирусом. Пока выписывают меньше человек, чем доставляют в стационар, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Все прошедшие дни и недели в Москве открывали новые стационары, и я для себя решил, что этим удастся снизить большую нагрузку с работающих стационаров. И, действительно, на прошлой неделе был небольшой спад… Сегодня мы видим, что число госпитализаций снова растет! Снова отрицательная динамика – поступает пациентов больше, чем выписываем. Это отлично видно по сводкам, которые ежедневно делаю я и мои коллеги – главные врачи других больниц», – написал Проценко в Facebook.

В РФ за сутки подтвердили 5 тыс. 236 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. Наибольшее число вирус-положительных пациентов за сутки зарегистрировано в Москве – 2 тыс. 548.