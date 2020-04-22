 

Мнение: Китай спустил на воду 2-й УДК типа 075

22.04.2020, 21:10, Разное

На судоверфи в Шанхае был спущен на воду 2-й китайский УДК типа 075. Вывод корабля https://twitter.com/BarisOzturk0/status/1252885539105071104
На первом УДК типа 075 не так давно произошел пожар, но его последствия, по заявления китайцев, уже устранены и сейчас ведется работа по подготовке к полноценную ведению корабля в строй.

В РФ 2 УДК должны начать строить с мая на заводе "Залив" в Керчи.

Источник: Colonel Cassad



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