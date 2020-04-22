Эксперты рассказали, как проверить тормозные колодки автомобиля на предмет износа

22.04.2020, 21:09, Разное

При проверке тормозных колодок, кроме визуального осмотра, нужно обращать внимания и на звуки при движении, которые могут указывать на различные неполадки. Эксперты отмечают важность данных комплектующих, несмотря на их незаметность.

Практически ежедневно каждый водитель использует тормоз личной машины, чем изнашивает фрикционный материал тормозных колодок. Специалисты рассказали, каким образом водитель может узнать, что они нуждаются в замене. Во-первых, поможет их тщательный визуальный осмотр: если автолюбитель обнаружит, что одна из колодок обладает толщиной менее 6,3 мм, то нужно срочно отправить транспортное средство на диагностику. Кроме того, они не должны быть слишком ржавыми, так как это приведет к отделению фрикционного материала от опорной пластины, уточняет издание NewInform.

Во-вторых, следует прислушаться к некоторым характерным звукам: к примеру, «визжание» или «скуление» тормозов – это является неким индикатором того, что колодки нуждаются в срочной замене. Стоит помнить, аналогичные звуки возникают в случае накопления влаги в тормозах, поэтому водитель должен быть очень бдительным. В целом, их износ напрямую связан со стилем вождения и частотой торможения, да и сама конструкция колодок является неидеальной. Специалисты отмечают, в крупных городах данный элемент меняют в среднем каждый год.