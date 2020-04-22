Гоша Куценко помог Марии Порошиной справиться с депрессией после смерти матери

22.04.2020, 21:09, Разное

Актёр Гоша Куценко помог своей бывшей супруге Марии Порошиной справится с депрессией после смерти её матери. Об этом общественности пояснила сама актриса.

Несмотря на развод Гоши Куценко и Марии Порошиной, между ними сохранились дружеские отношения. Они хорошо общаются и избегают конфликтных ситуаций. По словам самой актрисы, её бывший супруг очень помог ей после смерти матери. Год назад ушла из жизни Наталья Рождественская, что стало тяжёлым испытанием для дочери, так как они были очень хорошими друзьями и всегда поддерживали друг друга. Именно тогда у Марии Порошиной началась затяжная депрессия, но Куценко помог ей своей мудростью. Актёр сказал: «Ты почувствуешь, что мама будет тебе помогать». Сама Порошина отметила, что сначала не придала значения этим словам, но после убедилась в их правдивости.

Даже сейчас, спустя год после смерти матери, Мария Порошина не может окончательно примериться с потерей. Она рассказывает, что временами хочется взять телефон и позвонить маме чтобы поговорить или спросить совета, так как Наталья Рождественская всегда была готова помочь и прийти на помощь в любой ситуации.