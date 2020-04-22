Верховный суд рекомендовал смягчить штрафы

22.04.2020, 21:08, Разное

или обходиться предупреждениями за нарушение самоизоляции.

Верховный суд в обзоре судебной практики в связи с пандемией коронавируса призвал суды к более низким штрафам за нарушение самоизоляции или замене их на предупреждения. Использовать же статьи региональных КоАПов для таких случаев, по мнению президиума ВС, не стоит вовсе.

Наказания должны «отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности», отметили в ВС. Перемещения по причинам, не предусмотренным региональными указами о самоизоляции, следует расценивать как нарушение статьи о «невыполнении правил поведения» (ст. 20.6.1 КоАП), а не более строгой о «нарушении эпидемиологических правил» (ст. 6.3 КоАП).

Первая статья предполагает штрафы от 1 до 30 тысяч рублей (по второй – от 15 до 40 тысяч), а также в качестве санкции допускает предупреждение. Ее же следует применять и для должностных лиц и предпринимателей. Штрафовать же по ст. 6.3 КоАП следует только тех, кому предписали соблюдать карантин (в Москве по ней по минимальной границе в 15 тысяч уже штрафовали простых жителей).

Депутат из думского комитета по законодательству Вячеслав Лысаков обратил внимание, что в этих двух статьях федерального КоАП не предусмотрено составление протоколов с помощью видеофиксации. Таким образом не имеют оснований планы мэрии Москвы начать использовать камеры для составления протоколов за езду на автомобиле, госномер которого не прописан в электронном пропуске. С 22 апреля жители Москвы должны указывать его или номер транспортной карты для передвижений (одноразовые билеты использовать временно запретили).