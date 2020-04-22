«Укроборонпром» собрались ликвидировать

22.04.2020, 21:08, Новости дня

Украинские власти готовятся ликвидировать «Укроборонпром» в результате реформы, сообщил заместитель генерального директора концерна Роман Бондарь.

«Что касается самого Концерна, то в том виде и в той роли, как он создавался, он точно прекратит существование. Мы считаем, что «Укроборонпром» должен быть ликвидирован в результате реформы», – передает слова Бондаря «Укринформ».

Он отметил, что в компании готовятся к созданию шести отраслевых госкорпораций, вокруг которых консолидируют предприятия по принципу отраслевой синергии компетенций: ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарных и морских систем.

«Например, в состав бронетанкового холдинга, под кодовым названием ZIMM, вошли предприятия, осуществляющие ремонт, изготавливающие компоненты, осуществляющие исследования и создающие конечный продукт. Такой себе полный производственный цикл. Подобным образом будут созданы и другие отраслевые холдинги, в основе которых будут наиболее прогрессивные и перспективные предприятия Концерна», – отметил Бондарь.

По его словам, для реформы нужно принять несколько законов, без них срок создания новых корпораций составит около 2,5 лет, а после принятия законов можно «реально справиться за 6-9 месяцев».

Отметим, что в марте сообщалось, что «Укроборонпром» получит от Франции около 900 тыс. евро на поддержку реформы корпоративного управления, деньги на это выделяла также Великобритания.