Акушер спрогнозировала рост рождаемости после самоизоляции

22.04.2020, 21:08, Новости дня

После окончания периода изоляции рождаемость повысится, считает акушер-гинеколог Центра имени Кулакова Юлия Кубицкая.

«Я думаю, рождаемость у нас все-таки пойдет вверх. Сейчас члены семей, семейные пары проводят много времени вместе, и это продлится еще какое-то время – до снятия карантина. Это естественным образом располагает к близости. Чем еще заниматься, когда мужчины и женщины все время в одном помещении. Наверное, в конце этого года акушеров ждет много работы», – сказала врач «Вечерней Москве».

Кубицкая также отметила, что «депрессивное состояние», связанное с вынужденной самоизоляцией, введенной в рамках борьбы с коронавирусом, нагнетают некоторые СМИ.

При этом эксперт подчеркнула, что рождаемость зависит от биологических инстинктов, которые срабатывают «сами по себе». По мнению врача, стоит просто перестать нагнетать обстановку.

Заместитель директора Института сравнительных социальных исследований Анна Андреенкова, однако, считает, что рождаемость в РФ в ближайшие два года понизится.

«Наиболее вероятный сценарий – небольшой всплеск увеличения рождаемости за счет нескольких месяцев сидения всех дома. Однако этот эффект быстро сойдет на нет. Это будет «ситуативно, мгновенно» и незначительно, увеличение рождаемости будет минимальным, а в последующий период демографическая обстановка ухудшится», – отметила свою позицию Андреенкова.

Она отметила, что на снижение рождаемости скажется ухудшение общей экономической обстановки, так как в состоянии общей тревожности и неуверенности люди, планирующие пополнение в семье, откладывают рождение ребенка на более подходящее время.

«Экономический и социально-психологический факторы определяют в этом плане, что будет. Прирост населения снизится. Люди не уверены в том, что коронавирус будет побежден и не пройдет вторичной волной. Не уверены в будущем в целом», – отметила социолог.

Андреенкова добавила, что все так называемые отложенные рождения приведут к снижению рождаемости. По мнению эксперта, также именно сейчас не стоит стимулировать рождаемость, гораздо важнее разумно подходить к планированию семьи.

«В ближайшие два года всем придется выживать. То, что произошло, уже определило обстановку. То, что произойдет, может ситуацию ухудшить. Если пандемия закончится завтра, это уже ничего не изменит. Положение в будущем у всех шаткое и хрупкое», – считает социолог.

Ранее демограф заявила, что пандемия коронавируса принципиально демографическую картину в РФ пока не меняет, но по итогам 2020 года статистика смертности и рождаемости может преподнести сюрпризы.