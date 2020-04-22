Юристы рассказали о правомочности московских штрафов

22.04.2020, 20:54, Разное

Правовая система всех стран мира, в том числе России, оказалась не готова к эпидемии, считает юрист. Поэтому власти “в срочном порядке начинают реагировать на необходимость сохранения важнейшего права – права человека не жизнь”.

Правовед, в частности, отметил ограничения, установленные Кодексом об административных правонарушений Москвы. Предусматривается ответственность за нарушение указа мэра о порядке оформления и использовании цифровых пропусков, заявил Плигин.

По его словам, до этого в городе были установлены нормы регионального законодательства об ответственности в случае отсутствия пропуска и несоблюдения режима всеобщей изоляции. Мэрия столицы ввела для нарушителей штрафы до пяти тысяч рублей.

До настоящего времени ряд российских законов на федеральном уровне не применялся, подчеркнул Плигин. Это касается в том числе закона “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.

Введенные в связи с эпидемией коронавируса ограничения носят временный характер, подчеркнул юрист. Нужно отразить в законодательстве реакцию на непредсказуемые события, уверен он.

“Ограничения и ответственность, которые устанавливаются сейчас федеральным и региональным законодательством в эпидемиологический период, не являются исключительными на фоне применения в других государствах. Более того, там используются более жесткие меры, особенно в уголовном законодательстве”, – приводит слова Плигина “Московский комсомолец”.

Также Плигин указал на необходимость соблюдения закона в отношении персональных данных в период режима всеобщей изоляции. Необходимо, чтобы базы, которые формируются, соответствовали задачам сохранения персональных данных, заметил эксперт.

В свою очередь ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) имени Кутафина Виктор Блажеев отметил, что власти регионов имеют право вводить собственные санкции, если такие нормы отсутствуют в федеральном законодательстве. “Определение, установление административной ответственности – это предмет совместного ведения РФ и субъекта РФ. Это предусмотрено ст. 1.3.1 КоАП РФ”, – цитирует юриста Агентство городских новостей “Москва”.

Он напомнил, что статья 20.6.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории. где есть угрозы возникновения ЧС и в зоне ЧС. Там предусмотрены соответствующие санкции, сказал он.

При отсутствии в федеральном законодательстве конкретных норм, но если они прописаны в законодательстве субъекта, они подлежат применению на соответствующей территории, сказал Блажеев.

“Режим самоизоляции предусмотрен указами мэра Москвы, все действия там перечислены. Они не подпадают под действия федерального законодательства, которое не содержит этих действий в ст. 20.6.1, поэтому здесь применяется законодательство субъекта РФ, в части тех действий, которые предусмотрены ст. 3.18.1”, – добавил эксперт.