 

Актер Джошуа Джексон в 41-летнем возрасте впервые стал отцом

22.04.2020, 20:53, Разное

Звезда телевизионного сериала “И повсюду тлеют пожары” Джошуа Джексон в 41-летнем возрасте впервые стал отцом. У актёра родилась дочь, матерью которой является модель Джоди Тернер-Смит.
О том, что 33-летняя избранница звезды малых экранов ждёт ребёнка, стало известно ещё в ноябре 2019 года. Пара появилась на светском приёме, где все гости и работники СМИ увидели округлившийся живот манекенщицы. Также спустя месяц стало известно о том, что возлюбленные связали себя узами брака. Теперь же представители знаменитостей опубликовали релиз, в котором сообщается о появлении на свет девочки, имя которой пока не разглашается, и хорошем самочувствии, как матери, так и младенца. Известно, малышка стала первенцем не только для 41-летнего актёра, но и для его темнокожей супруги Джоди Тернер-Смит. Ожидать каких-то подробностей в ближайшее время наверняка не имеет смысла, поскольку пара старается защищать личное пространство и не спешит разглашать свои секреты.

Ранее Джошуа Джексон на протяжении десятилетия имел серьёзные отношения с актрисой Дианой Крюгер. Несмотря на расставание, экс-возлюбленные сумели сохранить дружбу и продолжают поддерживать её.



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