В Германии одобрено первое испытание вакцины от коронавируса

22.04.2020, 20:53, Разное

Процесс разработки вакцины от коронавирусной инфекции в настоящее время активно протекает во многих странах мира. В частности, в ближайшей перспективе начнутся одобренные научными специалистами первые в Германии эксперименты по профилактическому вакцинированию людей.

Сообщается, что вышеуказанное мероприятие одобрено учеными Немецкого Института Пауля-Эрлиха, являющегося федеральным научным медицинским учреждением страны. В ходе него на людях будет испытана разработанная медиками РНК-вакцина. Разумеется, до соответствующего положительного вердикта экспертов, препарат был оценен профильной структурой-разработчиком BioNTech на предмет полной безопасности для пациентов и отсутствия любых сопутствующих рисков. Анонсируется, что тесты могут начаться уже в течение ближайших месяцев или даже недель. Примечательно, что указанный факт одобрения подобного эксперимента официальной медициной является первым соответствующим инцидентом в Германии и вторым – в масштабе планеты.

Эксперты сообщили, к первому этапу тестирования будут привлечены две сотни добровольцев возрастом от 18 до 55 лет. При введении вакцины с разными дозами РНК предполагается применение вариаций молекулярного состава препарата. После успешных результатов инъекцирования, спустя определенное время, прививки будут сделаны уже людям, находящимся в зоне повышенного риска – имеющим хронические заболевания или гражданам преклонного возраста. Впрочем, появление долгожданной вакцины в продаже пока не анонсируется.

Предварительно исследователи раскрыли основные механизмы профилактического действия лекарства против коронавируса. По их словам, основой РНК-вакцины служит генетический материал, собирающий белки, которые формируют “шипы коронавируса”. В результате получения соответствующих молекул клетками человеческого тела прогнозируется запуск процесса сборки в организме характерных для вируса SARS-CoV-2 белков. Это, в свою очередь, мобилизует иммунную систему, “активированную” чужеродными элементами, на выработку необходимых для борьбы с коронавирусом антител, пишет издание Popmech.ru.