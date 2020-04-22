В ВОЗ назвали американскую помощь здравоохранению в мире важной для безопасности США

22.04.2020, 20:48, Новости дня

Финансовая помощь со стороны США здравоохранению в других странах важна для безопасности самих Штатов, сообщил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава организации прокомментировал последствия приостановки финансирования со стороны США.

«США поддерживали ВОЗ. Это донор номер один, и мы это ценим», – приводит слова Гебрейесуса ТАСС. Глава ВОЗ подчеркнул, что вложения США в здравоохранение в других странах имеют большое значение.

Гебрейесус добавил, что «для США очень важны инвестиции в другие страны, чтобы оставаться в безопасности».

Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную организацию здравоохранения, из-за чего ВОЗ может потерять 14% бюджета. Москва назвала этот поступок Вашингтона «ударом под дых».

Между тем спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что планирует оспорить решение главы Белого дома Дональда Трампа о приостановке финансирования ВОЗ.