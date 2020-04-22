Инициатору сноса памятника Коневу предоставили охрану

22.04.2020, 20:48, Новости дня

Старосту (главу) района Прага-6 Ондржея Коларжа, который выступил с инициативой о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу, взяли под охрану после заявлений министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщил еженедельник Respekt.

«Старосте Праги-6 Ондржею Коларжу, согласно нашей информации, угрожает опасность. После того, как глава минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что хочет уголовного наказания для чешских (муниципальных) политиков во главе с Коларжем в связи с их решением об отстранении памятника Коневу, староста получил охрану», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.

Охрану предоставили также приматору (главе) Праги Зденеку Гржибу.

«Еще одним политиком, который предупрежден об опасности, является староста пражского района Ржепорыйе Павел Новотный», – утверждает Respekt.

Новотный недавно выступил за то, чтобы в его районе поставить памятник власовцам, якобы внесшим заметный вклад в освобождение Праги в начале мая 1945 года.

При этом издание утверждает, что опасения относительно безопасности Коларжа «небеспочвенны» – в Прагу якобы приехал россиянин, который может «представлять опасность» для чиновника.

«Кроме того, незадолго до этого была зафиксирована переброска группы офицеров спецслужб в направлении из РФ в Европу», – утверждает Respekt.

Сам Коларж не прокомментировал эту ситуацию. При этом, по данным газеты, Коларжу после сноса памятника Коневу якобы уже угрожали расправой.

Напомним, в начале апреля памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897–1973), который был установлен на площади Интербригады в шестом районе Праги, сняли с пьедестала. СК возбудил дело об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично, в самой Праге также осудили перемещение памятника.

Позже председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский передал в СК список лиц, ответственных за снос памятника. Министр обороны Сергей Шойгу также просил главу СК наказать пражских чиновников.