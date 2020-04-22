 

По стопам принцессы Дианы: экскурсия по домику на Багамах, в котором она останавливалась с Гарри и Уильямом

22.04.2020, 20:45, Разное

Пока мы лишены возможности не то что путешествовать, но даже выйти из своих квартир на неспешную прогулку. Однако все же предлагаем мыслить позитивно и пополнять копилку впечатлений – пусть и очень скромных – с помощью виртуальных передвижений по миру. Так, прямо сейчас можно представить себя на Багамах и, что еще невероятнее, – в роли постояльца особняка, в котором однажды останавливалась сама принцесса Диана. В 1993 году она отдыхала здесь вместе с сыновьями – принцами Уильямом и Гарри, тогда этот дом принадлежал ее подруге Кейт Мензис. А теперь компания Christie’s International Real Estate выставила его на продажу за 12,5 миллионов долларов, благодаря чему мы можем рассмотреть интерьер.

Особняк площадью 417 квадратных метров находится в закрытом поселке Lyford Cay на берегу Атлантического океана. Он гарантирует своим владельцам полную приватность, так как сам дом утопает в густой тропической зелени, соседи живут на почтительном расстоянии и береговая линия также является частной территорией. В доме имеется 5 спален, 6 ванных комнат, бассейн, терраса, с которой открывается вид на океан, плюс каждая комната оснащена большими окнами и панорамными стеклянными дверями. 



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