Вместо торта: рецепт капкейков, которыми Елизавета II отмечала свое 94-летие
22.04.2020, 20:45, Разное
Вчера по случаю дня рождения королевы Елизаветы II Букингемский дворец поделился рецептом шоколадных капкейков. Пирожные придворный кондитер приготовил к праздничному столу Ее Величества.
Если вы или ваш близкий человек отмечаете особую дату, почему бы вам не побаловать себя королевской выпечкой?
– советует Букингемский дворец и делится заветным рецептом.
Королева Елизавета II
Ингредиенты для капкейков (приблизительно на 15 порций):
Уксус – 15 г
Молоко – 300 мл
Растительное масло – 50 мл
Сливочное масло (растопленное и охлажденное) – 60 г
Яйца – 2 шт.
Ванильная эссенция – 5 мл
Пшеничная мука – 250 г
Какао-порошок – 75 г
Сахар – 300 г
Пищевая сода – 10 г
Белый шоколад – 100 г
Ингредиенты для крема:
Темный шоколад – 90 г
Сливочное масло – 100 г
Сахарная пудра – 125 г
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до 150°C.
2. Смешайте муку, сахар, какао и соду в большой миске. Взбейте яйца в отдельной миске, по очереди добавляя ванильную эссенцию, сливочное масло, растительное масло, молоко и уксус.
3. По чуть-чуть добавляйте яичную смесь к сухим ингредиентам. Разбейте комки, если они появились. В конечном итоге тесто должно быть гладким и однородным. Добавьте порубленный на небольшие кусочки белый шоколад (можно также заменить на орехи или сухофрукты).
4. Возьмите формочки для капкейков и металлической ложкой разлейте по ним тесто. Выпекайте 15-18 минут. Когда капкейки станут золотистого цвета и упругими на ощупь, их можно доставать. Оставьте охлаждаться.
5. Начните готовить крем. Взбивайте масло и сахар до тех пор, пока смесь не станет воздушной и кремовой по текстуре. Добавьте теплый растопленный шоколад. Нанесите крем на верхушку капкейков с помощью кондитерского мешка или ложки.
6. Крем также можно заменить айсингом или королевской глазурью. Готовую глазурь можно купить в обычном супермаркете.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет