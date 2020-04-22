Вместо торта: рецепт капкейков, которыми Елизавета II отмечала свое 94-летие

22.04.2020, 20:45, Разное

Вчера по случаю дня рождения королевы Елизаветы II Букингемский дворец поделился рецептом шоколадных капкейков. Пирожные придворный кондитер приготовил к праздничному столу Ее Величества.

Если вы или ваш близкий человек отмечаете особую дату, почему бы вам не побаловать себя королевской выпечкой?

– советует Букингемский дворец и делится заветным рецептом.

Королева Елизавета II

Ингредиенты для капкейков (приблизительно на 15 порций):

Уксус – 15 г

Молоко – 300 мл

Растительное масло – 50 мл

Сливочное масло (растопленное и охлажденное) – 60 г

Яйца – 2 шт.

Ванильная эссенция – 5 мл

Пшеничная мука – 250 г

Какао-порошок – 75 г

Сахар – 300 г

Пищевая сода – 10 г

Белый шоколад – 100 г

Ингредиенты для крема:

Темный шоколад – 90 г

Сливочное масло – 100 г

Сахарная пудра – 125 г

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 150°C.

2. Смешайте муку, сахар, какао и соду в большой миске. Взбейте яйца в отдельной миске, по очереди добавляя ванильную эссенцию, сливочное масло, растительное масло, молоко и уксус.

3. По чуть-чуть добавляйте яичную смесь к сухим ингредиентам. Разбейте комки, если они появились. В конечном итоге тесто должно быть гладким и однородным. Добавьте порубленный на небольшие кусочки белый шоколад (можно также заменить на орехи или сухофрукты).

4. Возьмите формочки для капкейков и металлической ложкой разлейте по ним тесто. Выпекайте 15-18 минут. Когда капкейки станут золотистого цвета и упругими на ощупь, их можно доставать. Оставьте охлаждаться.

5. Начните готовить крем. Взбивайте масло и сахар до тех пор, пока смесь не станет воздушной и кремовой по текстуре. Добавьте теплый растопленный шоколад. Нанесите крем на верхушку капкейков с помощью кондитерского мешка или ложки.

6. Крем также можно заменить айсингом или королевской глазурью. Готовую глазурь можно купить в обычном супермаркете.