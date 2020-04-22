Трамп приветствовал решение ряда штатов смягчить карантинные меры

22.04.2020, 20:41, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в среду приветствовал усилия ряда штатов по возобновлению экономической деятельности, несмотря на предупреждения об угрозе нового всплеска заболевания.

Около полудюжины штатов, губернаторами которых являются республиканцы, в том числе Джорджия, Южная Каролина и Теннесси, смягчают карантинные меры и разрешают некоторым компаниям возобновить работу в надежде перезапустить экономику.

«Штаты безопасно возвращаются. Наша страна снова возвращается к работе. Особой заботой окружают и всегда будут окружать наших дорогих пожилых людей (в том числе меня)», – написал в среду в «Твиттере» 73-летний Трамп.

По подсчетам агентства Reuters, число смертей от коронавируса в США превысило 45 200, а число случаев заражения – 811 000.

Губернатор Техаса Грег Эбботт в среду также дал понять, что готов начать смягчение карантина. На следующей неделе он собирается анонсировать план возобновления экономической деятельности в первую неделю мая.

«Мы хотим открыть как можно больше компаний, – сказал он в эфире Fox Business Network. – Однако мы хотим гарантировать, что это будет сделано очень безопасным образом и не спровоцировало расширение пандемии COVID-19».

Ранее введенные распоряжения, предписывающие людям не выходить из дома, затронули 94 процента американцев.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, большинство американцев считают, что эти распоряжения должны оставаться в силе, пока органы здравоохранения не сочтут их снятие безопасным, несмотря на ущерб для экономики.

Директор Центров по контролю и предотвращению заболевания Роберт Редфилд во вторник предупредил, что, если вторая волна совпадет с началом сезонного гриппа, ситуация может оказаться еще сложнее: «Есть вероятность, что удар вируса по нашей стране следующей зимой будет еще серьезнее, чем тот, который мы только что пережили».