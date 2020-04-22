 

Помпео: Китай своевременно не информировал ВОЗ о вспышке коронавируса

22.04.2020, 20:41, Новости дня

В среду на пресс-конференции в Госдепартаменте госсекретарь Майк Помпео заявил, что США твердо убеждены в том, что правящая в Китае компартия не выполнила своих обязательств, не сообщив своевременно о вспышке нового коронавируса в Ухане во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Помпео также обвинил Китай в том, что он не сообщал о передаче вируса от человека к человеку «в течение месяца, пока тот не появился в каждой китайской провинции».

Госсекретарь отметил, что 6-я статья Международных медико-санитарных правил (ММСП – IHR), новая редакция которых была утверждена в 2007-м году, указывает, что каждое государство-участник должно в течение 24 часов уведомлять ВОЗ обо всех имеющих международное значение происшествиях на своей территориях, которые могут представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

Помпео подчеркнул, что ВОЗ должна выполнять свою работу и требовать от всех стран, в том числе от Китая, выполнения своих обязательств перед международным сообществом в области здравоохранения.

Как отметил госсекретарь, сегодня, в условиях пандемии, Соединенные Штаты взяли на себя дополнительные обязательства оказать помощь в борьбе с вирусом наиболее уязвимым странам в размере 270 млн долларов.

Эта помощь оказывается самыми разными способами, в том числе через американские Центры по контролю и борьбе с болезнями (CDC). Эти центры имеют представительства в 59 странах мира.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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