Иностранцам разрешили работать в Москве без патента до 15 июня

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22.04.2020, 20:30, Новости дня

Иностранным гражданам, патент на работу которых в Москве истекает с 15 марта по 15 июня 2020 года, разрешено работать в этот срок без патента, информирует столичный главк МВД. Также временно отменена плата за патент.

«В соответствии с указом президента … течение срока действия разрешений на привлечение и использование иностранных работников, разрешений на работу и патентов, срок действия которых истекает в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2020 года, приостанавливается до окончания указанного 90 дневного периода», – говорится в сообщении на сайте МВД.

Отмечается, что в этот период обращаться для продления сроков действия разрешений на работу и патентов, производить авансовые платежи по НДФЛ иностранными гражданами не требуется.

«Иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации и не имеющие разрешение на работу или патента, вне зависимости от цели въезда в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2020 года могут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений на работу или патентов», – сообщают в МВД.

Ранее президент Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, по которому до 15 июня в отношении иностранцев не будут приниматься решения, устанавливающие обязанность выехать из страны.



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