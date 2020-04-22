AMD разрабатывает новый гибридный процессор Artic

22.04.2020, 20:30, Разное

В интернете появилась о информация о безызвестном разрабатываемым компанией AMD гибридном процессоре, именуемом Artic. На данный момент не известно, что этот APU из себя представляет, однако некоторые считают, им может оказаться настольный Ryzen 3 следующего поколения.

На сегодняшний день имеется информация, что тактовая частота указанного APU Artic составляет 3 ГГц, GPU этого устройства работает на частоте 1200 МГц. В дополнение к этому CPU во время одного из тестирований набрал больше баллов, нежели Ryzen 5 4600U и Ryzen 7 4700U. К тому же производительность GPU отличилась показателями ниже, чем у видеопроцессора Vega 6.

Некоторые источники предполагают, вышеуказанный APU может обзавестись названием Ryzen 3 4100GE либо Ryzen 3 4200GE. Выпуск подобных гибридных процессоров ожидается в этом полугодии, однако не исключается вариант, что с их запуском могут немного повременить. Стандартные настольные Ryzen 3000 дебютировали ещё летом 2019 года, но при этом компания AMD занялась продвижением на рынок их гибридных собратьев лишь сейчас.