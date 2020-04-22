Цифровые пропуска введут в 21 регионе России

22.04.2020, 20:30, Новости дня

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в 21 субъекте России, говорится в сообщении Минкомсвязи России.

«По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи РФ совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», – говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что федеральная платформа выдачи цифровых пропусков предусматривает для работодателей возможность подачи через личный кабинет юрлица на едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков. После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты.

В рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа –Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выступил с предложением распространить систему цифровых пропусков на все регионы РФ после того, как подобный режим пропусков ввели в Москве.

К слову, в течение работы цифровых пропусков в Москве выявили 250 тыс. нарушителей.