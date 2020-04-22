Актриса Надежда Михалкова рассекретила внешность своего сына на фото с прогулки

22.04.2020, 20:30, Разное

Отечественная актриса театра и кино Надежда Михалкова разместила на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в компании своего сына Ивана. Фоном снимка послужили окрестности её загородной усадьбы.

Несмотря на статус публичной персоны, артистка нечасто балует своих подписчиков в соцсетях публикациями с изображением собственных детей. Возможно, это связано с особенностями характера знаменитости, но, в то же время, многие почитатели объясняют это неспростой жизненной ситуацией, которая сложилась у звезды после неожиданного развода с мужем. Тем не менее, на одном из последних обнародованных фото компанию актрисе составил её 7-летний сын Иван, которого можно увидеть в полный рост за позирующей на переднем плане Михалковой. На фото видно, что мать с ребенком совершает прогулку по просторам родной природы. “Пасха”, – кратким пояснением сопроводила публикацию кинозвезда.

По всей видимости, этот праздник, в связи с карантинными мерами, семья решила провести в своем загородном доме, вдали от столичной суеты. Примечательно, что в недавнем документальном проекте “Изоляция” Надежда Михалкова, подобно другим медийным персонам, поделилась информацией о жизни в условиях карантина. В частности, знаменитость упомянула, что большой отрезок времени она уделяет обучению детей. К слову, Иван осенью текущего года пойдет в школу, а потому немалая часть его дня посвящена онлайн-урокам и выполнению домашних заданий, а строгой и справедливой наставницей выступает его мать. Разумеется, прогулки на свежем воздухе являются наилучшим отдыхом после насыщенного учебой будня.

Поклонники похвалили Надежду Михалкову за её привычку должным образом воспитывать детей и неиссякаемый жизненный позитив, попутно отметив внешнюю привлекательность любимицы. Также одна из подписчиц пожелала высказать хозяйке благожелательную “зависть”, упомянув, что иметь загородный дом и соответствующие возможности для приятной прогулки является немалым счастьем.