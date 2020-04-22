Платить и каяться – NI рассказал, как России добиться отмены международных санкций

22.04.2020, 20:25, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в условиях распространения коронавируса стремится заложить дипломатические основы для будущего ослабления или снятия антироссийских санкций, пишет The National Interest. Тем не менее издание призывает не идти на поводу у Кремля, пока РФ полностью не признает свою ответственность в том, за что эти санкции были введены.



Reuters

На фоне распространения коронавируса в РФ Кремль стремится воспользоваться ситуацией и добиться снятия международных санкций, что, как отмечает The National Interest, может укрепить экономику страны в критическое время.

Издание полагает, что в случае, если РФ будет действовать «как ответственный член международного сообщества», она сможет воспользоваться подобным «инструментом восстановления», которым располагают немногие другие страны.

Президент Владимир Путин, который «никогда не упускает возможностей и использует в своих интересах даже самую нестабильную ситуацию», не сделал исключение и в условиях пандемии. The National Interest отмечает, что российская реакция на распространение коронавируса закладывает основу для кампании по убеждению Запада в необходимости снять или смягчить санкции против России.

В частности, Москва публично отправила в США гуманитарную помощь, предназначенную для лечения заражённых. В качестве «дополнительного эффекта» там решили использовать самый большой в мире транспортный самолёт «Антонов-124». Противоречивые сведения указывают на то, что Вашингтон оплатил какую-то часть медицинского оборудования, тем не менее по телевидению разошлись кадры разгрузки коробок с гуманитарной помощью.

Аналогичным образом РФ направила помощь Италии, одному из ближайших союзников США в Европе, несмотря на то что, по сообщениям местной прессы, «80 процентов оборудования было практически бесполезным».

Таким образом Путин закладывает дипломатические основы попытки убедить отменить существующие санкции или выставить их «лицемерными и излишними», полагает издание.

Тем не менее The National Interest напоминает, что санкции были введены по конкретным причинам, в частности, в связи с «аннексией Крыма»* , покушением на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери и вмешательством в выборы в США. При этом РФ «не остановила ни одно из этих злодеяний».

Если РФ хочет воспользоваться выгодой от ослабления санкций в условиях надвигающегося глобального экономического кризиса и не допустить введения новых ограничительных мер, страна должна предпринять конкретные шаги.

Во-первых, восстановить территориальную целостность Украины, «выведя войска из восточных регионов страны». А также выполнить свои обязательства по так называемым Минским соглашениям между Украиной, Россией и ОБСЕ. В сделке прописаны необходимость «прекращения огня, подтверждённый ОБСЕ вывод возглавляемых Россией сил, возвращение границы под украинский контроль, местные выборы и некоторые меры децентрализированного принятия решений для всех административных регионов Украины».

Во-вторых, в августе этого года могут быть сняты санкции за отравление в Солсбери, если Кремль выполнит определённые условия. Иначе говоря, РФ должна вернуться к соблюдению закона 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения. В частности, допускать инспекции, призванные убедиться в том, что страна не готовится к применению химического оружия, и выплачивать компенсации жертвам нападения в Солсбери.

Кроме того, РФ должна немедленно прекратить своё вмешательство в дела западных демократий и оставить попытки повлиять на президентские выборы 2020 года в США.

Санкции не должны быть сняты, пока РФ не станет соблюдать данные условия, что The National Interest считает «маловероятным» в обозримом будущем.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).