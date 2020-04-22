 

Коронавирус в Италии. Новый рекорд выздоровевших за сутки, число госпитализаций снижается

22.04.2020, 19:18, Новости дня

В Италии за последние 24 часа от COVID-19 выздоровело 2943 пациента, сообщается на сайте министерства здравоохранения страны. Это рекордный показатель за все время эпидемии.

Таким образом, общее количество выздоровевших в Италии увеличилось до 54 543 человек.

Количество умерших от коронавирусной инфекции превысило 25 тыс. и по состоянию на вечер 22 апреля составляет 25 085 (за последние сутки умерло 437 пациентов – на 97 меньше, чем вчера).

Продолжают болеть 107 699 человек (на 10 меньше, чем накануне). Этот показатель снижается второй день подряд, впервые с начала эпидемии (21 апреля общее количество активных случаев COVID-19 сократилось на 20). В терапевтических отделениях лечение проходят 23 805 пациентов (-329), в отделениях интенсивной терапии – 2384 (-87). Еще 81 510 инфицированных лечатся в домашних условиях (+406).

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии с учетом умерших и выздоровевших составляет 187 327 человек (+3370). Это третий показатель в мире после США и Испании.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 22 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,6 млн, из них 180,78 тыс. умерли, более 701,4 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Праймериз демократов в США: первые данные

06.02 / После оправдания в Сенате Трамп выложил видео, которое публиковал, когда его обвинили в сексуальном насилии

19.04 / “Из области фантастики”. Экс-глава польской дирекции Евро 2012 рассказал, как Суркис предлагал ему организовать чемпионат

13.02 / Законопроект о “гаражной амнистии” внесен в правительство России

26.02 / 33 россиянина вступят в судебное разбирательство между WADA и РУСАДА

11.02 / Мужчина в Москве задержан за изнасилование двух женщин в отеле

03.04 / Капитан авианосца «Теодор Рузвельт» отстранен после публикации его письма о коронавирусе

21.04 / Обнаружены глубоководные микробы, которые питаются этаном

12.03 / У сопровождавшего Трампа и Болсонару бразильского чиновника подтвердился коронавирус

13.02 / «Фильтруй базар»: в России создается общественное движение против хамских выходок пранкеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска