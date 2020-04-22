Коронавирус в Италии. Новый рекорд выздоровевших за сутки, число госпитализаций снижается

22.04.2020, 19:18, Новости дня

В Италии за последние 24 часа от COVID-19 выздоровело 2943 пациента, сообщается на сайте министерства здравоохранения страны. Это рекордный показатель за все время эпидемии.

Таким образом, общее количество выздоровевших в Италии увеличилось до 54 543 человек.

Количество умерших от коронавирусной инфекции превысило 25 тыс. и по состоянию на вечер 22 апреля составляет 25 085 (за последние сутки умерло 437 пациентов – на 97 меньше, чем вчера).

Продолжают болеть 107 699 человек (на 10 меньше, чем накануне). Этот показатель снижается второй день подряд, впервые с начала эпидемии (21 апреля общее количество активных случаев COVID-19 сократилось на 20). В терапевтических отделениях лечение проходят 23 805 пациентов (-329), в отделениях интенсивной терапии – 2384 (-87). Еще 81 510 инфицированных лечатся в домашних условиях (+406).

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии с учетом умерших и выздоровевших составляет 187 327 человек (+3370). Это третий показатель в мире после США и Испании.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 22 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,6 млн, из них 180,78 тыс. умерли, более 701,4 тыс. выздоровели.