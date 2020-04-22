 

Коронавирус будет с нами еще долго

22.04.2020, 20:18, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения призвала не рассчитывать на скорое завершение пандемии коронавируса. Об этом на брифинге 22 апреля заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщается в Twitter организации.

“Эпидемии в большинстве стран Западной Европы, по-видимому, стабилизировались или идут на спад. Но хотя цифры невелики, мы наблюдаем тревожные тенденции к росту [числа инфицированных] в Африке, Центральной и Южной Америке и Восточной Европе. Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях своих эпидемий”, – отметил он.

При этом страны, которые пережили вспышки COVID-19 в самом начале пандемии, теперь сталкиваются со случаями повторных заражений, добавил Гебрейесус.

“Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами еще долго”, – заключил глава ВОЗ.

“And some that were affected early in the pandemic are now starting to see a resurgence in cases.

Make no mistake: we have a long way to go. This virus will be with us for a long time”[email protected] #COVID19

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 22, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 22 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,6 млн, из них 180,78 тыс. умерли, более 701,4 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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