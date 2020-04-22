Главы МИД стран “Нормандской четверки” проведут видеоконференцию на следующей неделе – Маас и Кулеба

22.04.2020, 20:18, Новости дня

На следующей неделе состоится видеоконференция министров иностранных дел стран “Нормандской четверки”, заявил 22 апреля глава МИД Германии Хайко Маас. Об этом пишет Associated Press.

По его словам, никто не оспаривает тот факт, что многие решения саммита президентов “четверки” в Париже не выполнены, поэтому “важно дать новый импульс реализации решений”, чтобы добиться прогресса в деле прекращения конфликта на востоке Украины.

Маас не назвал точную дату переговоров.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству “Интерфакс-Украина” сказал, что ориентировочно видеоконференция пройдет 30 апреля.

“С момента вступления в должность министра иностранных дел Украины я выступаю за активизацию диалога министров в нормандском формате. Я несколько раз поднимал этот вопрос в беседах с немецким коллегой Хайко Маасом. Рад, что ему удалось достичь договоренности с главой МИД России Сергеем Лавровым о проведении такого разговора по видеосвязи на следующей неделе”, – заявил Кулеба.

В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца, но затем стало известно, что в апреле она не состоится.

31 марта руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что новый саммит “Нормандской четверки” может состояться только после реализации достигнутых в Париже в конце 2019 года договоренностей, в первую очередь о прекращении огня.