Отнеслись формально к борьбе с вирусом: правительство отчитало неподготовленные регионы

22.04.2020, 20:15, Новости дня

Готовность регионов к борьбе с пандемией — тема сегодняшнего заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом, которое провел премьер Михаил Мишустин. Поручение президента — полностью подготовить к 28 апреля больницы и оборудование, необходимые при росте числа заболевших COVID-19, не везде выполнили в полном объеме. Результаты такой работы премьер назвал неудовлетворительными и потребовал ускорить темпы.

Уже через шесть дней регионы страны должны будут дать отчет о том, как они подготовились к борьбе с коронавирусом. У всех на это было целых три месяца и 65 миллиардов рублей, которые выделило федеральное правительство. Оставалось только корректно подсчитать, сколько оборудовано больничных коек.

"К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов Российской Федерации отнеслись к этой задаче формально. Расчеты некоторых регионов и вовсе не подтвердились. Это привело к тому, что в марте нам пришлось уточнять потребности по обеспечению и оснащению коечных мест", — сообщил Михаил Мишустин.

Но даже сейчас, говоря языком экономистов "раскассировано", то есть реально потрачено, всего 10 процентов от этих сумм.

"По данным регионов, заключены контракты с поставкой необходимого оборудования с июня по сентябрь текущего года. Коллеги, это просто недопустимо, потому что нам необходимо как можно скорее сейчас обеспечить готовность коек к принятию больных", — отметил министр финансов Антон Силуанов.

В РФ смертность от коронавируса одна из самых низких в мире — менее 1 процента. В больницах сейчас чуть более двух тысяч пациентов в тяжелом состоянии, а оборудованных коек по всей стране через неделю должно быть 95 тысяч.

"Не могут не вызывать тревогу темпы обеспечения ряда регионов. В частности, мне хотелось бы назвать Омскую область", — подчеркнул министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Губернатор Омской области Александр Бурков был здесь же на прямой связи с Домом правительства. Отчитался — к концу месяца коронавирус будут лечить в девяти больницах региона — это полторы тысячи коек. Проблем с медперсоналом нет. Михаила Мишустина, каждую цифру доклада проверяющего буквально с линейкой, это заявление удивляет:

"Вот у меня данные ваши. По медперсоналу, вы говорите, не испытываете проблем. У вас укомплектация по процентовке, которая у меня есть, врачами — 20 процентов, медсестры — 43 процента и младший персонал — 2 процента".

На это губернатор Омской области ответил: "Здесь какая-то ошибка. То, что дефицит мы испытывали в этих учреждениях, это факт. Мы сегодня доукомплектовываем врачами и медицинским персоналом из других учреждений, переводим".

"Я прошу вас всех обращать внимание на данные. Я понимаю, нам же с этим работать. Возможно, это ошибка. Я тоже удивлен был — 2 процента. Но это первичные данные, которые поступают к нам", — отметил Михаил Мишустин.

Данные, о которых говорит глава правительства, ежедневно поступают на портал Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. У каждого региона здесь свой личный кабинет. И цифры, о которых рапортуют с мест, в правительстве могут легко проверить.

Одна из важнейших задач — защита врачей. Нередко именно больницы сейчас становятся местными очагами эпидемии. Страна в день производит уже 4,5 миллиона масок, миллионы перчаток и халатов. Но в некоторых регионах, кажется, их закупать и не собираются.

"Амурская область — ноль закупок, Республика Алтай — ноль закупок, Тыва — ноль закупок. Может быть они решают эту проблему самостоятельно, но при этом ни в правительстве, ни в Информационном центре по коронавирусу такой информации, к сожалению, нет", — рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Аппаратов ИВЛ в мае будут производить уже в 25 раз больше, чем в марте. С вирусом сейчас борются 300 тысяч медработников, а в резерве еще миллион. Коек, оборудованных кислородом, все больше, хоть темпы в разных регионах и отличаются. Михаил Мишустин обратился к губернатору Нижнего Новгорода Глебу Никитину:

— Вы смогли за две недели фактически в пять раз увеличить количество коек?

— Это реальная, очень активная работа по перепрофилированию, освобождению, маршрутизации иных пациентов.

Но мэр Москвы напоминает — не зря запланированные цифры по количеству коек называются "минимальными". При нынешних темпах распространения вируса мест в больницах хватит на три-четыре недели. И надеяться просто на спад эпидемии нельзя.

"Мне кажется, не надо увлекаться прогнозами о том, что завтра будет плато или так далее и тому подобное. Слушайте, ну будет плато, ну и будем радоваться все, а если его не будет, тогда что будет? Тогда у нас коечная сеть начнет захлебываться, и это будет наше управленческое решение и наша ошибка. Поэтому мне кажется, что все-таки нужно по ряду регионов, которые подвержены рискам, или где мы видим уже развитие заболеваемости, там, где есть города-миллионники, большие агломерации, все-таки еще раз посмотреть на норматив развертывания коечного фонда, увеличить его хотя бы до двух раз", — сообщил Сергей Собянин.

Анализ рисков необходим, соглашается глава правительства. Он попросил уделять внимание сейчас не только ативирусной, но и всей остальной медицине:

"Прошу вас избегать ситуации, при которой в народе говорят — одно лечим, а другое калечим. Концентрируя все усилия на борьбе с коронавирусом, мы, конечно, не должны забывать о людях, которые болеют другими тяжелыми заболеваниями, требующими пристального наблюдения и постоянного лечения. Прошу вас обратить на это особое внимание и не создавать ситуации, когда людям будут отказывать в медицинском обслуживании".

Следить за этим — ежедневная обязанность властей на местах.