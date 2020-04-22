“Рубин” договорился с Шатовым о его переходе из “Зенита”

22.04.2020, 20:15, Новости дня

Казанский футбольный клуб "Рубин" в летнее трансферное окно пополнится футболистов "Зенита" Олегом Шатовым. Соответствующая договоренность уже имеется между клубами.

Контракт Шатова с сине-бело-голубыми истекает по окончании текущего сезона, и клуб дал понять, что в дальнейшем не будет рассчитывать на игрока. Таким образом, как сообщает Чемпионат.Com, 29-летний полузащитник перейдет в "Рубин" на правах свободного агента.

Ранее Вести.Ru уже сообщали о том, что интерес к хавбеку проявляет лично главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий. Наставник уже даже пересекался с игроком в Турции, где их команды проходили тренировочные сборы, и обсудил возможные планы футболиста по истечении договора с "Зенитом".