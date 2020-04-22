Мнение: Ограничение прав дачников, льготная ипотека и рынок макросов

22.04.2020, 20:14, Разное

1. В Госдуме наконец-то решили навести порядок в отношениях между дачниками. На загородных участках запретили проводить работы, которые серьёзно осложнят жизнь обитателям соседних участков. «Лента.ру», всё ещё очень либеральная по своему духу, называет это «ограничением прав дачников»:

https://lenta.ru/news/2020/04/20/dacha_rights/

…в поправках в Гражданский кодекс прописано, что владелец земли обязан не углублять свой участок таким способом, что грунт соседнего участка лишится опоры. Также он не может сооружать колодцы так, чтобы это препятствовало поступлению воды в колодец соседей. Кроме того, он не имеет права возводить канализационную систему, приводящую к загрязнению соседнего участка, и высаживать на своей земле растения таким образом, что это приводит к ухудшению состояния расположенного рядом участка и/или дома.

В то же время в поправках отмечается, что собственник должен терпеть исходящие с соседнего участка газы, пары, запахи, дым и шум, но лишь в том случае, если они не оказывают существенного влияния на использование его земли.

2. Российские банки запустили обещанную Владимиром Путиным льготную ипотеку под 6,5%, даже не дожидаясь начала соответствующей государственной программы:

https://www.vedomosti.ru/personal_finance/articles/2020/04/20/828438-krupnie

Несмотря на кризис, цены на жильё в России пока не успели существенно упасть. Если нынешняя волна эпидемии не оставит народ совсем уж без денег, то конкретно строительная отрасль имеет шансы на быстрое восстановление.

3. Вопрос опытным разработчикам. Представьте: есть система макросов для «Ворда» и «Экселя», которая позволяет автоматизировать работу технического писателя, взяв на себя те повседневные задачи, которые вообще можно доверить компьютеру. Цитирую из письма автора макросов:

Есть три компонента:

1. АРМ для Word (надстройка для Microsoft Word – дополнительная вкладка в интерфейсе, макросы, шаблоны).

2. АРМ для Excel (надстройка для Microsoft Excel). Макросов там не много, однако обеспечен удобный интерфейс для большинства повседневных задач.

3. Файл Microsoft Excel, позволяющий автоматизировать сборку перечня сокращений с его автоматизированным заполнением из словаря.

Есть документация. Код макросов и интерфейса снабжен комментариями.

Вопрос следующий. Есть ли в России живой рынок такого рода программ? Куда их можно выложить, чтобы дать возможность потенциальным пользователям их купить?