Мнение: Голосование

22.04.2020, 20:10, Разное

За событиями странной "эпидемии" и не менее странной "борьбы" с ней как-то ушло в тень эпохальное событие, связанное с конституционным переворотом, который запустил Путин 15 января. Именно сегодня должно было состояться всенародное голосование, не предусмотренное конституцией, а потому и незаконное, по одобрению поправок в конституцию. Стоит отметить, что голосование (состоись оно) было не только незаконным, но и бессмысленным по сути, так как поправки уже вступили в силу после того, как их одобрили две трети региональных законодательных собраний. Поэтому даже если голосование дало бы отрицательный результат, и поправки не были бы одобрены большинством голосующих, обратной процедуры не предусмотрено – поправки так и остались бы вступившими в действие. Проще говоря, ни правовой, ни практической основы под этим мероприятием не было.

Как быть теперь – сказать сложно. Технически проводить голосование вроде бы еще нужно – есть решение о его переносе на неопределенный срок. Однако теперь помимо двух упомянутых проблем с ним добавляется еще и третья. Строго политически голосование должны было обеспечить политическую поддержку конституционному перевороту, легитимизировать все его нарушения на грани и за гранью государственного преступления, каковым, безусловно, является узурпация власти. На любой резонный вопрос о незаконности процедур внесения и принятия поправок всегда можно сказать – но народ так решил. Это не мы, мы лишь исполняем его волю. Собственно, ни для чего другого это голосование не требовалось.

Однако теперь возникли сложности, связанные с текущей проблемой – эпидемией. Струсивший президент, бросивший страну и спрятавшийся в неизвестном никому месте – не самый лучший фон для проведения голосования по доверию к нему и захвату им власти. Безусловно, подсчет остается в руках верных нукеров, и конечный результат сомнений не вызывает, однако теперь голосование становится серьезным и очень неопределенным фактором риска. Голодный народ, который фактически обокрали, вышвырнули с работы, лишили перспектив – не самый удобный объект для сеансов психотерапии. Если же "самоизоляция" продлится и в мае (а к этому пока всё идет) то градус недовольства может подняться до вполне очевидного озверения. И откровенно говоря, лучших времен не предвидится, так как уже в мае бюджет будет с огромной дырой, которую нужно будет чем-то затыкать.

В общем, голосование лучше всего просто тихо забыть и похоронить. Главное-то уже сделано – срок обнулен, а остальное – вопрос почти неважный. Карантинные мероприятия, которые проводятся сейчас, конституции не соответствуют никак, а потому если нужно – то можно жить и без конституции. А если потребуется – то и без законодательства. Сейчас же живем, и ничего.