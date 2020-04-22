Медики назвали приправы и семена для укрепления иммунитета

22.04.2020, 20:09, Разное

Доктора назвали семена и приправы, которые помогут укрепить иммунитет. Это особенно полезно во время распространения коронавируса. Одним из разнообразия полезных вариантов считают употребление корицы.

Медики отмечают, в нынешний непростой период человеку необходим сильный иммунитет, так как это играет особую роль в уменьшении риска заражения коронавирусом, принимая во внимание и то, что люди со слабой иммунной защитой имеют тяжелую симптоматику болезни. Помочь совладать с такой задачей могут семена чиа, которые богаты антиоксидантами и Омега-3. Пользу здоровью людей приносят и тыквенные семечки, имеющие составе железо, цинк и витамин E. Также они обладают противовирусными и противогрибковыми свойствами, которые способствуют улучшению настроения и повышают качество сна.

Полезны и семена подсолнечника, которые богаты витамином E, селеном. Они помогают организму в борьбе с определенными типами рака, укрепляя иммунную систему и улучшая состояние кожи. В перечень полезных продуктов добавили и чеснок, в котором есть соединения, увеличивающие количество лейкоцитов, разрушающих вирусы и бактерии.

Имбирь также помогает защитить организм за счет огромного количества антиоксидантов. В течение многих лет повышает иммунитет куркума и корица, борющаяся с воспалительными процессами, защищая организм от инфицирования и излечивая поврежденные ткани. Приправа же имеет противодиабетическое действие и способствует снижению риска возникновения болезней сердца.