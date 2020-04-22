 

Медики назвали приправы и семена для укрепления иммунитета

22.04.2020, 20:09, Разное

Доктора назвали семена и приправы, которые помогут укрепить иммунитет. Это особенно полезно во время распространения коронавируса. Одним из разнообразия полезных вариантов считают употребление корицы.
Медики отмечают, в нынешний непростой период человеку необходим сильный иммунитет, так как это играет особую роль в уменьшении риска заражения коронавирусом, принимая во внимание и то, что люди со слабой иммунной защитой имеют тяжелую симптоматику болезни. Помочь совладать с такой задачей могут семена чиа, которые богаты антиоксидантами и Омега-3. Пользу здоровью людей приносят и тыквенные семечки, имеющие составе железо, цинк и витамин E. Также они обладают противовирусными и противогрибковыми свойствами, которые способствуют улучшению настроения и повышают качество сна.

Полезны и семена подсолнечника, которые богаты витамином E, селеном. Они помогают организму в борьбе с определенными типами рака, укрепляя иммунную систему и улучшая состояние кожи. В перечень полезных продуктов добавили и чеснок, в котором есть соединения, увеличивающие количество лейкоцитов, разрушающих вирусы и бактерии.

Имбирь также помогает защитить организм за счет огромного количества антиоксидантов. В течение многих лет повышает иммунитет куркума и корица, борющаяся с воспалительными процессами, защищая организм от инфицирования и излечивая поврежденные ткани. Приправа же имеет противодиабетическое действие и способствует снижению риска возникновения болезней сердца.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Наука: Гемато-энцефалический барьер точно воспроизвели «на чипе»

04.03 / Певица Ева Польна перенесла операцию

04.04 / Ученые: Кошки мяукают для общения с человеком

04.02 / Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом

30.03 / Закашлялся человек

06.02 / Между скандалом и дракой

09.02 / Врачи назвали основные симптомы рака гортани

17.02 / Обнародованы параметры смартфонов OnePlus 8, 8 Pro и 8 Lite

13.03 / На грани отчаяния: дочь Уилла Смита на сутки заперлась в стеклянной коробке

06.02 / «Хочу много работать»: 65-летняя Любовь Успенская никогда не получала пенсию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска