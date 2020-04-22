Фанаты «Гарри Поттера» могут выиграть по $1000 за просмотр всех серий франшизы

22.04.2020, 20:09, Разное

Поклонники популярной киносаги «Гарри Поттер» получили возможность выиграть одну тысячу долларов в случае просмотра всех эпизодов франшизы. При этом на такую награду могут рассчитывать только жители США.

Американская фирма EDsmart в настоящее время проводит набор фанатов «Гарри Поттера» для участия в новом конкурсе. Компания выберет пять претендентов на победу, и каждый из них получит возможность выиграть по одной тысяче долларов США. Чтобы получить такие деньги, поклонникам популярной серии фильмов о юном волшебнике необходимо посмотреть все десять кинокартин саги, включая и «Фантастические твари», параллельно проводя интернет-трансляцию на просторах социальных сетей. Тот, кому удастся дойти до конца, может рассчитывать на получение 41,5 доллара в час за просмотр.

Кроме того, организаторы необычного мероприятия выдадут участникам символику, в том числе кондитерские изделия марки Bertie Botts с разными вкусами, а также коллекцию из восьми дисков. Потенциальным победителям нужно написать эссе на 200 слов, в котором рассказать, почему именно он должен получить 1000 долларов.