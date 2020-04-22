 

Фанаты «Гарри Поттера» могут выиграть по $1000 за просмотр всех серий франшизы

22.04.2020, 20:09, Разное

Поклонники популярной киносаги «Гарри Поттер» получили возможность выиграть одну тысячу долларов в случае просмотра всех эпизодов франшизы. При этом на такую награду могут рассчитывать только жители США.
Американская фирма EDsmart в настоящее время проводит набор фанатов «Гарри Поттера» для участия в новом конкурсе. Компания выберет пять претендентов на победу, и каждый из них получит возможность выиграть по одной тысяче долларов США. Чтобы получить такие деньги, поклонникам популярной серии фильмов о юном волшебнике необходимо посмотреть все десять кинокартин саги, включая и «Фантастические твари», параллельно проводя интернет-трансляцию на просторах социальных сетей. Тот, кому удастся дойти до конца, может рассчитывать на получение 41,5 доллара в час за просмотр.

Кроме того, организаторы необычного мероприятия выдадут участникам символику, в том числе кондитерские изделия марки Bertie Botts с разными вкусами, а также коллекцию из восьми дисков. Потенциальным победителям нужно написать эссе на 200 слов, в котором рассказать, почему именно он должен получить 1000 долларов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Ученые рассказали о степени влияния настроения на организм человека

01.04 / Мнение: Хвала брате Си

10.03 / Смартфон Vivo V19 с камерами на 6 сенсоров рассекретили до анонса

12.03 / Закон Евросоюза о ремонте гаджетов заставит производителей изменить дизайн смартфонов

06.03 / В Минфине рассматривают возможность конфискации выведенных из России денег

10.03 / Мать Маши Малиновской поборола рак

06.03 / Известны параметры и стоимость флагмана Oppo Find X2

23.03 / Xiaomi приостанавливает работы над MIUI 11

10.04 / Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами

16.04 / Мнение: О решающей и обнадёживающей победе над коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска