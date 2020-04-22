 

Рустам Солнцев назвал костюмы Филиппа Киркорова «маразмом и безвкусицей»

22.04.2020, 20:09, Разное

Рустам Солнцев считает, распродажа костюмов Филиппа Киркорова провалится. Нормальные люди, по мнению шоумена, носить одежду вокалиста не будут.
Рустам Солнцев уверен, наряды Филиппа Киркорова покупать никто не будет, так как они не пригодны для повседневной носки. Костюмы исполнителя шоумен называет «маразмом и безвкусицей». Аудитория Филиппа Киркорова не имеет финансов на такое дорогое приобретение, поэтому провал распродаж гарантирован.

Согласно слухам Филипп Киркоров решил продать свои костюмы, чтобы поправить финансовое положение в период карантинных мер, поскольку он, как и многие другие представители шоу-бизнеса, сейчас без работы. На такой шаг решаются и другие артисты.



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