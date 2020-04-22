Правозащитник: В обществе нет консенсуса по новой амнистии заключенных

22.04.2020, 20:08, Новости дня

В Совете по правам человека и обществе пока нет консенсуса по возможной новой амнистии заключенных, о которой заговорили в связи с распространением коронавируса, сообщил председатель межрегиональной общественной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Бабушкин.

«Пандемия еще раз остро поставила вопрос о необходимости сокращения численности заключенных. Одним из возможных путей сокращения численности заключенных могла бы стать амнистия. Увы, пока что в обществе нет консенсуса на этот счет», – приводятся слова Бабушкина в его блоге на сайте СПЧ.

Он отметил, что комиссией СПЧ прорабатывались разные варианты амнистии.

«Например, такой: освободить условно-досрочно тех, у кого наступил соответствующий срок, и кто характеризуется положительно. Снизить на год наказание всем положительно характеризующимся осужденным. Остальным, кроме злостных нарушителей порядка отбытия наказания, снизить срок на полгода. В Совете, как и в обществе в целом, консенсуса на этот счет пока что нет. А амнистия без консенсуса может вызвать совсем иные результаты, чем хотелось бы», – сообщил Бабушкин.

По его словам, есть и другие шаги для снижения численности заключенных. Он отметил, что можно перевести на домашний арест или на более мягкие меры пресечения тех, кто привлечен за ненасильственные преступления и не причастен к деятельности организованной преступности.

«Следует не просто возобновить условно-досрочное освобождение, но и применять его более активно, отбросив придирки: мол, три года назад, в первую неделю заключения в СИЗО, осужденный что-то крикнул в окно и без разрешения лег на кровать», – сказал он.

Бабушкин заявил, что ему хотелось бы, чтобы в 2020 году состоялась амнистия.

«И тем не менее, амнистия – не самоцель. Мы должны помнить, что есть и другие пути проявления гуманизма и снижения численности заключенных, и не пренебрегать этими путями», – заключил правозащитник.