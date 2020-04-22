 

В Госдуме заявили, что «Северный поток – 2» перестал быть «занозой» для США

22.04.2020, 20:08, Новости дня

В настоящее время блокировка строительства газопровода «Северный поток – 2», вероятно, не является приоритетом для США, тем более теперь, когда Москва и Вашингтон должны действовать сообща, сообщил председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный.

«Мне кажется даже чисто экономически блокирование возможности достройки для Америки сейчас не очень актуально – у них столько проблем, которые надо преодолеть. А любые проблемы преодолевать лучше сообща. И заниматься этой занозой для них – не знаю, есть ли в этом даже политический смысл, не только экономический? Я думаю, было бы правильно, если бы Америка отказалась от этих неэффективных, неправильных санкций», – сказал Завальный, информирует «Интерфакс».

Ранее в МИДе заявили, что США, рассуждая о «российском энергетическом оружии», неприкрыто стремятся «подложить мину» под проект газопровода «Северный поток – 2».

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он лично стал автором идеи о санкциях против «Северного потока – 2».



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