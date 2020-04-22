Мнение: Сделаем жену Дмитрия Медведева помощником Путина?

22.04.2020, 20:06, Разное

Что случилось бы, вынеси хоть кто-нибудь в информационное поле предложение назначить на высокий, один из трех главных, в России пост – жену бывшего президента России Медведева? Случилась бы истерика. Алексей Навальный опять бы разоблачал, блистательное радио "Эхо Москвы" писало бы и вещало бы гадости, все внезапно стали бы при деле. В общем-то, наверное, даже и не плохо, с учетом того, что нашу маргинальную оппозицию самоизоляция и так уже довела до шизы. Но, смотрите сюда!

Сторонники Демократической партии США предлагают своему кандидату в президенты Джо Байдену выдвинуть в качестве кандидата на должность вице-президента жену бывшего президента Барака Обамы Мишель Обаму.Как сообщает издание Politico, с таким предложением выступил известный общественный деятель демократ Аль Шарптон, занимавший в период президентства Барака Обамы пост советника Белого дома . Шарптон выступил с таким предложением после того, как Байден объявил о своих планах выдвинуть на пост вице-президента от демократов женщину.

Нормально, правда?

1) Во-первых, а что Мишель Обама внезапно высокий профи? С должности жены первого чернокожего президента сразу в вице президенты? Ну, а чо – резюме-то хорошее, да? Какое такое кумовство – сплошные социальные лифты же!

2) Во-вторых, эээ – а нет ли тут сексизма? Что это значит "в планах выдвинуть именно женщину"? Я обижен. Нахрена все эти дипломы, если достаточно было родиться не с тем набором хромосом? И даже не будем обсуждать, что были намеки, что миссис Обама – трансгендер. Просто если ты цветом не белая, да еще баба, да еще замужем за бывшим президентом, тоже как бы толлерантного цвета кожи – жизнь удалась? А демократия? А демократия для сисинят, ага.

Кстати, сразу давайте отбреем клоунов, которые начнут нам вещать за сыновей, что Рогозина, что Иванова.

Они себя зарекомендовали довольно сильно. Ведь "элита" это не про мисс Багдасарян, такая Пэрис Хилтон местного разлива и меньшего масштаба. И, заметьте, у того же Навального, да ни у кого из "цэ демократов" не хватит смелости признать, что сын Джо Байдена, сын Нэнси Пелоси – их много – абсолютно коррупционно из-за связей родителей прожигают жизнь. Кумовство есть везде, но только в России – такие как Навальный (это уже собирательное больше название фуфла) – крича, что дети должны учиться в твоей стране, если ты ее любишь, пристраивают дочь поближе к своим спонсорам.

У нас так вообще – не дай бог тебе родиться в семье успешного человека. Чтобы доказать, что ты на что-то способен и чего-то достоин по версии сисинят – тебе надо будет работать дворником в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС лет 20. А лучше на урановых рудниках. Тогда – может быть поверят и разрешать просто убирать дерьмо за коровами. Но зато вся эта мразота, которая любит кричать про свои права – от рождения должна стать министрами и это как минимум. А лучше сразу – в Гааге судьями.

И меня не волнует, что будут вопли "Плевать, что у них, смотрите как у нас!". Мы 30 лет смотрели как у них. Посмотрим еще – не заржавеет. Чтобы не повторять.

Счастья вам.