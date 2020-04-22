Мнение: Военно-вирусный коммунизм

22.04.2020, 19:56, Разное

Не все, думаю, прочухали, что именно ввели московские власти с сегодняшнего дня. А на деле в Москве с 22 апреля (с юбилейной годовщины со дня рождения Ленина, что символично) вводятся – в который уже раз на многострадальной Руси! – элементы военного коммунизма. Правда, пока лишь на транспорте. Всякий коммунизм начинает с отмены денег – именно деньги коммунизм больше всего ненавидит – как символ “эксплуатации человека человеком”. Человека, как известно любому советскому, должно эксплуатировать государство, а вовсе не какой-то там другой человек.

Деньги Собянин и отменил. Отныне разовые билеты на любой вид транспорта купить нельзя. Можно купить карты “Тройка” и “Стрелка” для проезда – они многоразовые. Но фокус в том, что и свежекупленные, и приобретенные уже давно “тройки” ЗА ДЕНЬГИ никакого проезда отныне вам не обеспечивают! “Поездки” на них есть – права проехать нет. Купленные тобой поездки надо еще специальным образом “авторизовать” – то есть, попросту говоря, получить разрешение мэрии использовать уже оплаченную (!) тобой услугу. Ну а мэрия вольна тебе в этом отказать – и твои деньги таким образом “зависнут” на непонятный срок.

То же и с такси. Оплатить поездку ты как бы можешь – но и тут тебе нужна “авторизация”; без нее таксист тебя – как считается – просто не повезет. Словом, вот оно, родное, до боли (для людей старше 45 лет) знакомое: деньги без МАНДАТА – “деньги на ветер”.

Как было, например, на закате соввласти для желающих приобрести бутылку водки, пачку сигарет или кило сахара: для этого, конечно, надо было иметь некоторое количество казначейских билетов Госбанка СССР… но этого было явно недостаточно. Помимо этого, надо было еще предъявить талоны – на водку, на табак, на сахар. Без талонов отпускать тебе товар – за деньги! – магазин не имел права.

Вот это и есть суть коммунизма в любых его изводах: это когда власть хочет непременно сама контролировать процесс потребления товаров и услуг, давая – или не давая – свою САНКЦИЮ: достоин или не достоин конкретный трудящийся тратить свои деньги на то, что он хочет. Вот как сегодня мэрия решает, кто имеет, а кто не имеет право ездить в метро; кто имеет, а кто не имеет право использовать свой “личный” (кавычки уже необходимы) автомобиль.

Быстро же мы скатились. Дедушко Ленин, здравствуйте! Да ты, скотина, и впрямь живее всех живых!